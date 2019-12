PSD va sesiza luni CCR pe modificarea OUG 114 prin asumarea răspunderii Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu pe 23 decembrie, dupa plenul reunit al Parlamentului in care Exectivul și-a asumat raspunderea pe modificarea prevederile OUG 114, dar și pe Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2020. „In cursul zilei de 30 (decembrie - n.r.) voi depune sesizarea privind OUG 114. E o sesizare pe forma, nu pe fond. Nu poti sa sari peste Parlament, cat timp 114 e la comisie, aproape de votul final. Cu alte cuvinte efectele ordonanței de urgența vor fi suspendate pana CCR va da o decizie”, a explicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

