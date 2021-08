PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat in fruntea Executivului si viitor presedinte de partid, Iohannis si PNL-ul nu mai […] The post PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, intitulata “Doar penali in funcții publice” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .