Stiri pe aceeasi tema

- PSD a anuntat, joi, ca va ataca in contencios-administrativ Hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei, sustinand ca sunt introduse restrictii „disproportionate” pentru organizarea de adunari publice si mitinguri, respectiv participarea a maximum 500 de…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, relaxarea masurilor anti-COVID, in acord cu Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Masca de protectie ramane obligatorie in zonele aglomerate din spatii deschise, dar si in apropierea unitatilor de invatamant.…

- Din acest week-end, in Ungaria, se ridica aproape toate masurile restrictive. Premierul Viktor Orban anunța ca in curand va fi atins pragul de cinci milioane de persoane vaccinate anti – coronavirus. Conform Reuters, in Ungaria se renunța la obligativitatea portului maștii sanitare de protecție in…

- Hotararea CNSU din 14 mai 2021 privind prelungirea starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii incepand cu 15 mai a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea prevede ca de sambata se elimina restrictiile de circulatie pe timpul noptii, iar masca nu mai e obligatorie…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie…