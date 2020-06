PSD sustine o stare "intermediara" de alerta, pe o perioada strict limitata in timp, de 15 zile, si nu va vota in Parlament Legea de aprobare a hotararii de Guvern decat in cazul in care aceasta va contine un set de masuri pe care social-democratii le au ca propuneri, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu.