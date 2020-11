PSD cere schimbarea protocolului de testare pentru COVID-19, astfel incat sa fie testate și persoanele asimptomatice care au intrat in contact cu cele pozitive, a spus prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea. Partidul Social Democrat solicita schimbarea protocolului de testare pentru coronavirus, astfel incat sa fie testate și persoanele asimptomatice care intra in contact cu cele pozitive. Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, spune ca Romania este singura țara europeana care a ramas incremenita in proiectul inițial, și anume se testeaza gratuit de catre statul roman doar pacienții care…