Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat saluta mesajul puternic pro-european transmis de Republica Moldova si isi afirma sustinerea pentru toate punctele mentionate in Rezolutia Adunarii "Moldova Europeana", adoptata in Piata Marii Adunari Nationale de la Chisinau, a declarat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu

- "Romania si Republica Moldova vor fi din nou impreuna, in Uniunea Europeana, intr-o comunitate fara frontiere, in care vom putea sa construim mai departe legaturi ce nu vor mai putea fi niciodata puse sub semnul intrebarii de fortele anti-democratice de la Est. Calea europeana necesita eforturi, reformele…

- Președintele PSD a transmis un mesaj de susținere pentru regimul din Rep. Moldova, cu prilejul adoptarii rezoluției Adunarii „Moldova Europeana”, in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau.

- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…

- "Societatea nu ințelege pe deplin ce reprezinta in sine Uniunea Europeana", astfel a comentat politologul Ian Lisnevski, in contextul evenimentelor recente, declarația președintelui Maia Sandu despre convocarea Adunarii Naționale "Moldova Europeana" la Chișinau, care urmeaza sa fie organizata la 21…

- Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Adunarea naționala Moldova Europeana, aceasta inițiativa fiind menita sa grabeasca procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Președinta Maia Sandu a facut un anunț in acest sens in seara zilei de 10 aprilie 2023. Evenimentul denumit „Moldova…

- Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Adunarea naționala Moldova Europeana, aceasta inițiativa fiind menita sa grabeasca procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Președinta Maia Sandu a facut un anunț in acest sens in seara zilei de 10 aprilie 2023. Evenimentul denumit „Moldova…

- In discursul sau la deschiderea reuniunii Comisiei Comune pentru Integrare Europeana a Parlamentului roman și a Legislativului de la Chișinau, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Romaniei, Adrian Dupu, a menționat ca autoritațile din…