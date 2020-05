Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a suferit, duminica, in timpul conferintei de presa pe care o sustinea la sediul formatiunii, o criza de lipotimie, posibil cauzata de caldura si lipsa de oxigen din sala si pe fondul unei activitati intense din ultima perioada desfasurata la Parlament…

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania atrage atenția marți asupra situației extrem de grave a donarii de sange. In prezent, donarea de sange a scazut semnificativ, iar scaderea va deveni dramatica in condițiile noilor restricții de circulație.”Nu știm daca aceasta…

- "Dragi romani, ne afam intr-o situatia de criza fara precedent. Este un moment in care este important sa facem mai putina politica si sa fim cu totii responsabili. Romania are nevoie de stabilitate, pentru a se putea actiona eficient. Este nevoie de calm si de cooperare intre toate fortele politice.…

- Intrebat dupa sedinta grupului parlamentar al PSD daca ar dori un congres al partidului online, presedintele interimar al PSD a spus: „Daca criza coronavirus continua, e posibil”. Ciolacu a mai spus ca ar fi posibil ca votul la congresul in care se va alege conducerea partidului sa se desfasoare…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat ca se asteapta de la boicotarea alegerilor anticipate din partea PSD si ca luni este posibil sa nu se creeze cvorumul necesar în Parlament pentru a respinge Guvernul Orban II, transmite Agerpres."Din partea PSD ne asteptam…