PSD își asumă o măsură anunțată de Guvern: 'Regretabil că decizia testării elevilor a întârziat nepermis de mult' Social-democratii considera ca este regretabil ca decizia testarii elevilor a intarziat nepermis de mult si precizeaza ca a fost irosita o perioada importanta care ar fi permis unitatilor de invatamant sa se organizeze mult mai bine din punct de vedere sanitar, pentru inceperea noului an scolar in conditii de siguranta pe data de 13 septembrie. „PSD a reusit, vineri, sa obtina o victorie importanta in privinta organizarii testarii periodice pentru COVID-19 a elevilor, care va permite mentinerea scolilor deschise si asigurarea accesului egal la educatie pentru toti copiii din Romania.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

