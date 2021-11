Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice citate de doua publicatii confirma ca PSD a cerut, marti seara, la negocierile de la Vila Lac nu mai putin de noua ministere, adica jumatate din total, pentru a sustine Guvernul Ciuca in Parlament. Printre ministerele cerute se afla si Justitia si cele care vor gestiona miliardele de…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a cerut, miercuri, de la tribuna Parlamentului care s-a reunit pentru votul de investire a Guvernului minoritar Cioloș, un Executiv tehnocrat care sa ia masuri urgente pentru a scoate Romania din criza generata de pandemia de coronavirus. “Noi mai venim azi sa spunem…

- "Urmeaza sa așteptam invitația de la președintele Romaniei și in forurile PSD vom decide daca vom merge sau nu", a declarat Marcel Ciolacu imediat dupa anunțul privind rezultatul votului la moțiunea de cenzura.

- Guvernul Cițu, la un pas de demitere! Parlamentarii decid, astazi, soarta lui Superman din Piața Victoriei.UPDATE ora 12:20 - Moțiunea PSD intitulata "Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!" este citita in plen.UPDATE ora 12:15 - Ludovic Orban, fostul președinte PNL, și unii parlamentari…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a aratat, miercuri, solidaritatea fata de transportatorii care protesteaza in fata Guvernului, susținand ca guvernanții le fac acestora „o mare nedreptate” prin cererea de a plati retroactiv impozite suplimentare „in p

- In cazul in care CCR va admite conflictul intre Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura, atunci partidul din care face parte va depune o alta motiune, tot alaturi de AUR. „Noi avem o motiune, din punctul nostru de vedere este o motiune valida. Vom astepta decizia CCR, vom avea o discutie…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, la congresul UDMR , ca PNL și USR-PLUS au doua congrese competitive și ca spera sa se ajunga cât mai repede la un deznodamânt democratic pentru a se pune capat crizei politice. "Toate formațiunile politice aflate în Coaliția…

- Premierul Forin Citu face sambata, de la ora 14.00, declaratii la Palatul Victoria, dupa mai multe zile in care nu a mai avut aparitii publice si in contextul scandalului provocat de informatiile referitoare la inchisoarea facuta in urma cu 20 de ani in SUA, cand a fost prins conducand masina in stare…