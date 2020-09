Social-democrații au reacționat imediat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, spunand ca șeful statului a ieșit sa justifice „eșecul major al partidului sau la locale”. „Ce calcule a facut insa profesorul Iohannis??! #PSD a caștigat cele mai multe Consilii Județene – 20, cei mai mulți primari – aproape 1.500, iar pe vot politic PSD a inregistrat un scor de peste 30%. #PNL a ieșit pe locul trei in Capitala cu un scor rușinos, iar in țara ”aliații” de la USR le-au suflat de sub nas primariile importante! Mult succes, domnule Iohannis, in lupta cu USR! PSD va merge pe drumul sau și va continua…