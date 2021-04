Stiri pe aceeasi tema

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri la TVR 1 ca forma Planului Național de Redresare și Reziliența cu care ministrul Cristian Ghinea a mers la Bruxelles a primit observații din partea Comisiei Europene. „In discutiile si negocierile din coalitie am cazut de acord asupra unei forme…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul Franței in Romania. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- Primele detalii ale Planului National de Redresare si Rezilienta Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. La Bucuresti, ministrul investitiilor si proiectelor europene, Cristian Ghinea, a prezentat, ieri, în Comisia de Afaceri Europene…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat ca va propune includerea campaniei de impaduriri in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pentru realizarea de fonduri forestiere ar putea fi alocata suma de un miliard de euro, insa este necesara schimbarea legislației. Ministrul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri ca Romania risca sa piarda peste 30 de miliarde de euro din cauza „incompetentei si nepasarii” actualei guvernari, facand referire totodata la reacțiile unor lideri PSD la propunerile social-democraților. „Romania risca sa #piarda peste 30 de miliarde…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…