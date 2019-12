Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD Cluj, condusa de Liviu Alexa, i-a trimis premierului Orban ”un mic pachețel”, dupa ce in declarația de avere Ludovic Orban arata ca traiește, alaturi de soție, cu 3.000 de lei pe luna, informeaza euractiv.ro. Pachetul conține alimente, bani, produse cosmetice și carți, social-democrații…

- "Viata politica ne pune atat de des in situatii neasteptate - din care insa trebuie sa tragi mereu aceeasi lectie : ramai om dincolo de batalia politica ; ce tie nu-ti place altuia nu-i face!In Campania pentru Alegerile Prezidentiale din 2014 deputatul PNL Ludovic Orban a depus o plangere…

- Administratorii site-ului Guvernului se joaca cu declarația de avere a premierului Ludovic Orban. La nicio o zi dupa ce șeful Guvernului și-a postat documentul, din care reieșea ca este sarac lipit pamantului,...