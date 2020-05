Stiri pe aceeasi tema

- In general, oferirea de beneficii angajaților reprezinta un mod de a le arata ca investești in talentul lor și ca iți dorești sa ai oameni care sa se implice cat mai mult in activitațile companiei. In contextul crizei actuale provocate de epidemia COVID-19, aceste beneficii capata un rol și mai important,…

- Igor Dodon a declarat luni, 13 aprilie, ca trebuie stopate „interpretarile” si „insinuarile” cu privire la faptul ca doar lucratorii medicali care s-a infectat de COVID-19 in timpul orelor de munca trebuie sa primeasca cei 16 mii de lei promisi de stat. Potrivit presedintelui, toti angajatii medicali,…

- Un proiect de lege privind acordarea de tichete de masa pentru angajatii aflati in somaj tehnic a fost initiat de deputatul Pro Romania Gabriela Podasca, alaturi de parlamentari de la USR, UDMR, PSD si neafiliati."Am initiat astazi, impreuna cu parlamentari USR, UDMR, PSD si neafiliati, un…

- Lionel Messi a anuntat, in calitate de capitan al Barcelonei, ca echipa catalana a fost de acord cu taierea de 70% a salariilor din cauza pandemiei de coronavirus. Mai mult, jucatorii au precizat ca vor da bani de la ei pentru ca angajatii clubului catalan sa primeasca salariile intregi.Leo Messi a…

- Medicul Dan Grigorescu face din nou un apel public la autoritați sa aiba in vedere faptul ca și personalul medical trebuie sa aiba aceleași beneficii precum angajații MAI, in contextul in care acesta este in prima linie in lupta cu epidemie de coronavirus. Grigorescu a mai lansat public un astfel de…

- PSD anunța ca va depune o serie de amendamente la OUG 30/2020, cea prin care se acorda 75% din salarii pentru angajații aflați in șomaj tehnic.Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara celor care ies din case in timpul noptii/ UPDATE: Model adeverința angajator…

- Statul cauta solutii pentru a ajuta financiar firmele din domeniul privat care sunt nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic, a declarat ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, la RFI.

- Tichetele de masa, cadourile, turismul intern, decontarea transportului la serviciu si serviciile de sanatate sunt principalele beneficii alese, in 2019, de angajatii romani care au acces la un sistem flexibil de acordare de beneficii extrasalariale, potrivit analizei anuale BenefitOnline.ro asupra…