PSD solicita vicepresedintelui Curtii de Conturi Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului, in urma retinerii sale de catre DNA. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala și a dispus reținerea domnului Niculae Badalau, acesta nu iși mai poate continua activitatea la Curtea de Conturi a Romaniei. […]