Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu a afirmat ca social-democratii au decis, in sedinta Biroului Politic National al partidului de miercuri, sa sustina demersul „Fara penali in functii publice”, al USR. Acesta a adaugat ca, din ce stie, referendumul urmeaza sa aiba loc pe 23 august, potrivit…

- Presedintele USR, Dan Barna, solicita organizarea referendumului „Fara penali in functii publice” odata cu alegerile locale din septembrie si cere presedintelui Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, sa nu se joace cu vointa poporului. „Daca v-ati gandit ca oamenii vor fi demobilizati in august,…

- Andrei Lupu, membru al Biroului National PLUS, va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 12.00, de ce a decis, brusc, PSD, sa sustina initiativa Fara penali in functii publice. Cand ar putea avea loc referendumul pentru revizuirea Constitutiei? Se va atinge pragul de prezenta de 30%? In ce stadiu…

- Camera Deputatilor si Senatul sunt convocate de miercuri in sesiune extraordinara pentru perioada 1 - 15 iulie, cele doua Camere ale Parlamentului avand mai multe prioritati, cum ar fi initiativa "Fara penali in functii publice" si, respectiv, proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale.…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.