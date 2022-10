Stiri pe aceeasi tema

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis miercuri, 5 octombrie, ca miniștrii social-democrați au indeplinit toate jaloanele prevazute, pentru trimestrul III, in PNRR, și ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu (PNL) are intarzieri mari. „In același timp, PSD iși exprima speranța ca și ceilalți…

- In cadrul PROFIT ENERGY.forum, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat ca, in pofida situatiei actuale, Romania are in prezent o stabilitate pentru iarna care vine, comparabil chiar cu anii precedenti. ”Nu as reveni cu teza conform careia suntem una dintre tarile cu cel mai…

- ”Ma supara sau sunt profund mahnit ca acest gaz care se extrage de la Black Sea Oil & Gas, primul gaz din platforma continentala, deja a fost contractat de grupul Engie pe trei ani de ani, ceea ce este o chestiune care contravine legii in Romania, pentru ca in mod normal, gazul respectiv pot sa il export…

- ”Este semnata, este avizata, este co-initiata de catre Ministerul Energiei si Ministerul de Finante, cred ca intra maine (joi – n.r.) in sedinta de Guvern. E o prelungire pentru inca trei luni, pana la sfarsitul anului”, a afirmat ministrul Energiei, miercuri seara, la Digi 24, referindu-se la compensarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 14 septembrie, la inceputul ședinței de Guvern, ca o parte din jaloanele si tintele din PNRR pentru trimestrul III nu sunt indeplinite. „Ultima sedinta de Guvern pana la care aveti de rezolvat aceasta problema este miercurea viitoare”, le-a spus Ciuca miniștrilor,…

- ”Duminica, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 august, Loteria Romana a acordat 15.466 de castiguri in valoare totala de peste 849.600 de lei”, anunta LOteria Romana. POtrivit sursei citate, la Loto…

- Ministerul Energiei lucreaza in prezent la planul privind reducerea cu 15% a consumului de gaze si asteapta de la Comisia Europeana modul de calcul, dar in acest moment nu sunt motive pentru aceasta reducere, a declarat, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern,

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…