PSD a validat doar jumătate din listele pentru parlamentare Consiliul Politic National al PSD a decis, marți seara, doar in cazul a 19 filiale județene, cine sa fie candidații pentru alegerile din 6 decembrie. Restul ar urma sa primeasca unda verde miercuri. Prim-vicepresedintele social-democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seara ca miercuri va fi organizata o noua sedinta a Consiliului Politic National, pentru restul de organizatii. „In Consiliul Politic National am validat listele pentru 19 organizatii, urmand ca maine sa facem o alta sedinta a CPN pentru restul de organizatii”, a spus Sorin Grindeanu, conform Agerpres, la finalul sedintei Consiliului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

