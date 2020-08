Stiri pe aceeasi tema

- De netagaduit este faptul ca praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai mare sarbatoare inchinata Nascatoarei de Dumnezeu. Cunoastem locul pe care il ocupa Maica Domnului in istoria mantuirii si in viata Bisericii. De ce aceasta sarbatoare este atat de importanta, de ce Biserica ii acorda o ...

- Patriarhul Daniel ii numeste pe tineri „darul lui Dumnezeu” pentru familie, Biserica si societate. Patriarhul ii indeamna adesea sa-L aseze pe Hristos in centrul vieții personale, noteaza Basilica.ro.Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, va prezentam 10 ganduri ale Preafericirii Sale…

- Cand incepe Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Adormirii Maicii Domnului este un post mai aspru, care respecta randuielile Postului Mare. „Tipicul cel mare”, la cap. 35, pag. 44 și invațatura pentru posturi din „Ceaslovul mare” la pag. 707 recomanda ajunare lunea, miercurea și vinerea, pana la…

- „Puterea intunericului nu poate fi alungata decat prin venirea și acceptarea lui Hristos in viața noastra, caci unde este Hristos nu mai poate fi intuneric”, a spus Mitropolitul Teofan in Dragova, Neamț, reflectand la vindecarea a doi demonizați prezentata de textul evanghelic duminical.Parintele…

- "Multumim celor care ati venit si ati participat la Sfanta Liturghie. Ii felicitam pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta. In aceste zile, este foarte important sa continuam sa implinim recomandarile date de medici, deoarece numarul infectarilor cu acest virus foarte viclean, care cand…

- Daniel Ionașcu, președintele executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), a trimis astazi, 15 iunie, o scrisoare deschisa adresata domnului Klaus Iohannis, Președintele Romaniei și domnului Ludovic Orban, Premierul Romaniei, prin care solicita redeschiderea bisericilor și teatrelor. …

- Iubiti frati si surori, Doresc sa exprim recunostinta mea lui Dumnezeu pentru angajarea cu care a fost traita in toata Biserica, in octombrie 2019, Luna Misionara Extraordinara. Sunt convins ca ea a contribuit la stimularea convertirii misionare in atatea comunitati, pe calea indicata de tema „Botezati…