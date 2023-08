Preasfințitul Damaschin Dorneanul, insoțit de parintele Ionel Constantin Maloș, protopop al Protopopiatului Radauți, s-a aflat astazi la paturile bolnavilor din Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Radauți, pentru a le aduce mangaiere parinteasca și duhovniceasca. Au fost daruite bolnavilor iconițe și carți de rugaciuni. ”In invațatura bisericii noastre, a cerceta un bolnav este o […] The post PS Damaschin la paturile bolnavilor din Spitalul Municipal Radauți. El le-a daruit iconițe și carți de rugaciuni (foto) first appeared on Suceava News Online .