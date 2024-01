AMANARE… Trimis in judecata pentru proxenetism, Valentin Ștefan Pascal primește o pauza nesperata de la condamnare. Și asta pentru ca, in loc de pronunțare, magistrații Curții de Apel Iași decid amanarea acesteia pe motiv ca nu s-a incheiat protestul inceput in luna decembrie. Pascal a ajuns in boxa acuzaților dupa ce a reușit sa-și convinga […] Articolul Protestul magistraților amana pronunțarea in dosarul proxenetului care și-a transformat casa in bordel apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .