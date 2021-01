Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND vor organiza, miercuri, 13 ianuarie, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Cluj, Bacau și Timis.

- The most cases of infection with SARS-CoV-2 were recorded, until now, in Bucharest - 60,859 and in the counties of Cluj - 19,474, Iasi - 18,086, Timis - 17,587, Prahova - 17,410, Brasov - 17,312, informs, on Tuesday, the Strategic Communication Group (GCS), according to AGERPRES. In the county…

- In ultimele 24 de ore, 50 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 4.800 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 21.10.2020, este urmatoarea: 2051 cazuri confirmate de CoVid-19;117…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, contestata de salariati. In semn de protest, se declanseaza greva japoneza in tot sistemul. Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii declanseaza greva japoneza. Violeta Alexandru, acuzata de lipsa dialogului si denigrarea angajatilor. “Pe fondul lipsei dialogului…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 26.703 si in judetele Suceava - 7.903, Iasi - 7.876, Prahova - 7.855 si Brasov - 7.773, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Peste 6.000 de imbolnaviri…

- Bucureștiul a inregistrat, joi, 777 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 108 mai multe fața de raportarea precedenta. Este cel mai ridicat numar de cazuri noi confirmate in Capitala, in 24 de ore. Rata de infectare crește din nou, apropiindu-se de pragul de trei. Romania a depașit…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 3.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. La terapie intensiva sunt 651 de pacienți. De asemenea, s-au inregistrat 68 decese noi. Pana marți, 13 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 160.461 de cazuri de persoane infectate cu…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata, in raportul privind situatia infectarilor cu noul coronavirus in saptamana 5-11 octombrie, ca Bucurestiul are rata de incidenta in ultimele 14 zile de 3,11 la mia de locuitori. "In saptamana 5 - 11 octombrie, 35.4% din totalul cazurilor…