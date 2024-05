Braşovenii au început să recicleze serios prin RetuRO. Aproape 4 milioane de ambalaje colectate într-o lună Un raport al companiei RetuRO privind numarul de ambalaje reciclate , la nivel de Unitate Administrativ Teritoriala, arata ca Brasovul are performante bune la reciclarea ambalajelor. Conform datelor raportate de RetuRO , operatorul Sistemului Garanție-Returnare ( SGR ), pentru luna martie 2024, , 23 de localitați din țara nu au returnat niciun ambalaj. Exista si o localitate din Maramures care figureaza cu un singur PET reciclat. Situația este extrem de contrastanta, cu Bucureștiul și Ilfovul cumuland aproape 30% din totalul ambalajelor reciclate la nivel național in primele trei luni ale anului.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…

- A mai ramas o saptamana pana la simularea examenului de BAC 2024 care incepe luni, 4 martie, cu prima proba, la Limba și literatura romana. Mai multe conținuturi de la disciplinele de Bacalaureat, printre care 5 autori la limba romana, au fost exceptate la aceste simulari din programele integrale pentru…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei și Liga 1 de fotbal au, de mai bine de un an, o cate o „clona” rurala, adica provenita din randul primarilor de comune. La inceputul lunii octombrie 2022, a luat ființa, atenție, Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din Romania, denumita in…

- Meteorologii au emis o noua alerta de cod galben de vant. In total, 24 de județe din Romania sunt vizate de aceasta avertizare meteo. Potrivit meteorologilor, vantul va sufla cu viteze in general de 55-65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele vor depași 90-100 km/h. Fenomenele se…

- Potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura.”Vor fi viteze in general de 55...65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele…

- ANM a emis o alerta de vant puternic. Se pare ca ziua de sambata aduce o vreme extrem de haotica. Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant puternic, valabil pentru zeci de judete, pana duminica seara. Astfel, potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora…

- Sprijinul Ministerului Finanțelor este absolut necesar pentru decontarea sumelor declarate deja eligibile in cadrul acestor proiecte."Vorbesc despre proiecte al caror stadiu de implementare este matur și al caror necesar de finanțare trebuie asigurat pentru a fi inchise cu succes", a precizat ministrul.Acesta…