Stiri pe aceeasi tema

- Un cartier din Los Angeles ce a servit drept decor pentru filmele din franciza „Fast and Furious” a devenit vineri teatrul unor proteste fata de filmarile ocazionate de urmatorul lungmetraj din aceasta serie cinematografica, sustinand ca strazile locale se confrunta de atunci cu o veritabila „epidemie”…

- Un cartier din Los Angeles, SUA, care a servit ca fundal pentru seria filmelor „Fast and Furious”, a fost scena unor proteste, vineri, impotriva filmarilor pentru urmatorul episod al sagai auto, susținand ca acestea au provocat de atunci o epidemie de curse urbane ilegale. Locuitorii și-au exprimat…

- Dragoș Bucur și noua sa echipa de arhitecți sunt pregatiți sa imbunatațeasca viața familiilor care au fost un exemplu pentru comunitațile lor și care sunt in sfarșit gata sa-și vada visurile devenind realitate. Cuprins: Cine prezinta „Visuri la cheie” sezonul 9 Cine sunt arhitecții de la „Visuri la…

- Incoronata la Veneția cu premiul juriului, pelicula a intrat in cinematografele din Romania. „Grota” / „Il buco” e al treilea lungmetraj al lui Michelangelo Frammartino, cineast nascut in 1968, cu studii inițiale de arhitectura. Distins cu Premiul Special anul trecut la Veneția, dupa ce in 2010 luase…

- Sunt proteste in toata țara. In Capitala șoferii se strang la aceasta ora in fața Parlamentului și vor pleca in coloana spre guvern. Protestul vine chiar in ziua in care executivul a adoptat ordonanța reducerii cu 50 de bani a prețului combustibilului. Masura ar trebui sa intre in vigoare la miezul…

- Pavel Bartoș a terminat filmarile pentru filmul sau intitulat „Ramon”, care e regizat de Jesus del Cerro. El a anunțat care sunt actorii ce vor juca in filmul sau, dar și cine sunt celebritațile care iși vor face debutul in actorie. „Filmeaza și Esca, are un rol. Carmen Tanase. Joaca și Smiley. Sunt…

- Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații in timpul unei calatorii in Rwanda, a declarat ca anularea de catre Curtea Suprema a SUA a hotararii Roe Vs. Wade – hotararea istorica din 1973 care a legalizat avortul la nivel național in Statele Unite – este „un mare pas inapoi”. CITEȘTE…

- In urma hotararii Curții Supreme a SUA de vineri, care a eliminat dreptul la avort la nivel național, recunoscut in urma cu aproape 50 de ani prin decizia istorica Roe vs. Wade, protestatarii au ieșit pe strazile din Los Angeles pentru a-și exprima opoziția. Protestatarii s-au adunat in fața tribunalului…