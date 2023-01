Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentii din orasul american Memphis se pregatesc sufleteste pentru a viziona imaginile video in care se vede cum politisti americani il bat crunt pe un sofer negru, Tyre Nichols, care dupa trei zile de la incident a decedat din cauza ranilor, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un barbat care si a batut vineri iubita din vestul tarii, i a furat mai multe bunuri si apoi a pelcat acasa in judetul Olt, a fost prins de politisti.Oficial de la IPJ Arad Politistii Sectiei 1 Rurala Arad au fost sesizati, in dimineata zilei de 20 ianuarie a.c., despre agresarea unei tinere, de concubinul…

- Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de joi spre vineri in județul Prahova. Un tanar de 20 de ani a murit dupa impactul cu un copac, alți doi au ajuns in spital. Impactul a fost atat de violent, incat victimele au fost proiectate in afara mașinii

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat concubina in varsta de 42 ani, din localitatea Nisiporesti, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt. Femeia a suferit rani serioase in urma agresiunii, iar acum este sub supravegherea…

- Vineri, 23 decembrie 2022, in jurul orei 23,30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie de 35 de ani, din Alba Iulia, a fost agresata de catre fostul soț. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca in jurul orei 23.20, barbatul, in varsta de…

- Poliția spune ca suspectul a ieșit dintr-un adapost pentru refugiați din satul Illerkirchberg luni dimineața și i-a atacat pe elevi, transmite BBC .Fata de 14 ani a murit ulterior la spital.Poliția germana a arestat un barbat in varsta de 27 de ani, despre care spune ca este un solicitant de azil din…

- Controversatul judecator argeșean Gabriel Apostol și-a pus capat zilelor chiar de 1 decembrie, intr-un mod cu totul neobișnuit. El devenise cunoscut dupa ce a participat la Masterchef, dar și din cauza scandalurilor in care a fost implicat. Ieri, barbatul și-a injectat benzina in vene. A fost luat de…

- Politistii din orasul Bolintin Vale au intervenit, marti, in cazul unui tanar de 20 de ani care a fost lovit cu un cutit in zona capului si agresat cu pumnii si picioarele de catre doi minori cu care avusese, in prealabil, un conflict online. In cazul celor doi minori, in varsta de 15 si 16 ani,…