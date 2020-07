Stiri pe aceeasi tema

- A aparut episodul 100 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu vorbește despre scandalul apei calde din București și arata ca vina este a celor de la PNL, care au in administrare instituțiile care furnizeaza apa calda…

- Negocierile pe partea dreapta pentru alegerile din Capitala par a se fi terminat, iar rezultatul este o ințelegere intre PNL și USR-PLUS, care au exclus de la masa PMP-ul lui Basescu.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța PACANELELOR! S-au intalnit fatalaii noaptea…

- Mihail Neamțu este propunerea PMP pentru Sectorul 3 din Capitala, dar cei de la USR s-au opus acestei candidaturi și astfel nu se poate forma alianța de dreapta. Neamțu lanseaza un atac extrem de dur la adresa liderului USR, Dan Barna, pe care il acuza de afaceri dubioase și susține ca este o invenție…

- „Este o alianta a raului, pentru ca ei impreuna doresc sa omoare candidatul Gabriela Firea, primarul general Gabriela Firea si daca nu reusesc, macar vor sa contribuie la destabilizarea mea si sa faca un mare serviciu celuilalt candidat. Fac jocul PNL si USR”, a declarat Firea. Ea a spus ca firmele-capusa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca in aceasta perioada se negociaza pe toate fronturile, se fac și se desfac alianțe electorale. Primarul pare sa-și fi lansat sloganul de campanie și susține ca ea propune alianța ”FIREA pentru OAMENI”.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Proteste in Piața Victoriei impotriva legii carantinei Arhiva Foto: Agerpres. Câteva zeci de persoane s-au adunat duminica în Piața Victoriei din Capitala, scandând împotriva legii privind carantina. Manifestanții au reclamat și abuzuri ale autoritaților în…