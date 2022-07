Stiri pe aceeasi tema

- 47 de politisti au fost raniti la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, in timpul protestelor de marti fata de concesiile guvernului in favoarea drepturilor etnicilor bulgari, in cadrul negocierilor de aderare la UE, a transmis miercuri agentia Makfax, citand fortele de ordine, potrivit dpa cu referire…

- Mii de persoane au manifestat sambata la Skopje, raspunzand la apelul naționaliștilor, impotriva proiectului de acord destinat reglarii litigiului istoric cu Bulgaria, care pana acum a blocat inceperea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana. Recent, parlamentul bulgar s-a…

- Auspiciile extinderii UE se schimba. Din cauza atacului Rusiei impotriva Ucrainei, conteaza acum mai mult geopolitica decat negocierile marunte ca in cazul țarilor candidate din Balcani, crede Bernd Riegert.Frustrarea este mare in randul țarilor candidate la aderare din Balcanii de Vest. Li…

- Premierul bulgar Kiril Petkov l-a indemnat vineri pe omologul sau din Macedonia de Nord, Dimitar Kovacevski, sa dea dovada de curaj și sa accepte un acord de compromis propus de Franța care va permite Skopjei sa inceapa discuțiile oficiale privind aderarea la UE, in timp ce parlamentul bulgar vota pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit, luni, 6 iunie, sa primeasca la Paris, „cand va veni momentul”, autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana,…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara organizeaza al treisprezecelea Festival Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT. Pregatiți-va pentru o porție sanatoasa de teatru. Teatre din Ungaria, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Croația, Bulgaria, Franța, Italia, Germania…