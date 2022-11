Proteste în China din cauza restricţiilor Covid. Se cere demisia preşedintelui Un incendiu mortal la un bloc de apartamente din regiunea de vest a tarii, Xinjiang, care s-a soldat cu moartea a 10 persoane si ranirea altor noua joi, pare sa fi alimentat furia, deoarece a aparut un videoclip care parea sa sugereze ca masurile de izolare au intarziat pompierii sa ajunga la victime.Protestele au izbucnit in orase si la universitati din toata China sambata si duminica devreme dimineata, potrivit videoclipurilor din retelele sociale si relatarilor martorilor.Videoclipuri difuzate pe scara larga pe retelele sociale chineze arata sute de oameni din centrul orasului Shanghai aprinzand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

