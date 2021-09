Proteste după adoptarea Bitcoin în El Salvador! După numai o zi, moneda scade cu 10% Adoptarea criptomonedei Bitcoin ca metoda legala de plata produce tensiuni sociale in El Salvador. La doar o zi dupa adoptarea monedei și dupa ce bitcoin a scazut deja cu 10%, potrivit CNN , oamenii au ieșit in strada in fața Curții Supreme a țarii pentru a protesta. Aceștia au ars cauciucuri, au aruncat cu petarde și au scandat impotriva președintelui țarii, artizanul planului de a adopta Bitcoin ca metoda legala de plata. Pe langa faptul ca aduce instabilitate financiara, unii spun ca bitcoin ar putea fi folosit pentru tranzacții ilicite. Un politician al opoziției susține ca adoptarea bitcoin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea criptomonedei bitcoin ce reperezinta o metoda legala de plata, produce o serie de tensiuni in El Salvador. Marți, la numai o zi dupa adoptarea criptomonedei, bitcoin-ul a scazut deja cu 10%. Oamenii au ieșit la protest in fața Curții Supreme a țarii pentru a-și manifesta nemulțumirile.…

- La data de 7 septembrie, ”Bitcoin Law” a intrat in vigoare in El Salvador. Conform textului legislativ, toți agenții economici vor fi nevoiți sa accepte Bitcoin ca metoda de plata. La o zi dupa adoptarea legii, moneda a scazut cu 10%, iar oamenii au ieșit

- Adoptarea criptomonedei bitcoin ca metoda legala de plata produce tensiuni sociale in El Salvador. Marți, la o zi dupa adoptarea criptomonedei și dupa ce bitcoin a scazut deja cu 10%, oamenii au ieșit in strada in fața Curții Supreme a țarii pentru a protesta impotriva bitcoin – au ars cauciucuri, au…

- Valoarea Bitcoin a scazut cu peste 10%, miercuri, in prima zi dupa adoptarea sa ca mijloc de plata legal de catre o țara pentru prima data. Criptomoneda a scazut sub valoarea de 43.000 de dolari, scrie CNN.

- El Salvador a devenit, marți, prima țara care a adoptat moneda virtuala Bitcoin ca mijloc legal de plata, informeaza Reuters. Oficialii spera intr-o reducere a costurilor comisioanelor ce valoreaza miliarde de dolari, bani ce ajung in afara granițelor țarii. Criticii masurii spun, insa, ca decizia…

- In El Salvador afacerile trebuie sa accepte de marți plațile și in bitcoin, alaturi de dolarul SUA, care este moneda oficiala din aceasta țara incepand din 2001, si va ramane mijloc legal de plata, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Statul El Salvador a devenit marti prima tara din lume care a…

- Exista un scepticism in creștere in El Salvador, deoarece țara se pregatește sa fie prima din lume care recunoaște Bitcoin ca mijloc legal de plata, pe 7 septembrie. Guvernul a prezentat masura ca o modalitate de "stimulare" a dezvoltarii economice și a locurilor de munca. Sondajele sugereaza…

- Un purtator de cuvânt al Fondului Monetar Internațional a avertizat joi despre riscurile utilizarii bitcoinului pentru tranzacțiile zilnice dupa legalizarea acestei criptomonede miercuri în El Salvador, o țara din America Centrala aflata în prezent în negocieri cu instituția…