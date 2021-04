Proteste anti-măsuri Covid-19 în Elveția. Mii de oameni au ieșit pe străzi, deși demonstrația a fost interzisă Majoritatea fara maști, protestatarii au marșaluit prin micul oraș Rapperswil-Jona, fluturand steaguri elvețiene și strigand „Libertate”.Potrivit poliției, in jur de 4.000 de oameni au manifestat pașnic pentru acest nou miting anti-sanitar de restricție convocat de grupul numit protest Stiller („Protest tacut”).Autoritațile au declarat ca au incercat sa descurajeze protestatarii, oprind mașinile care se indreptau spre centrul orașului și explicand natura ilegala a mitingului.Aceștia au spus ca au ales sa nu disperseze demonstrația de teama exceselor, considerand ca „o represiune puternica nu ar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

