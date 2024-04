Proteste masive la Ierusalim față de guvernul Netanyahu: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă Grupuri de protestatari, inclusiv unele care au condus demonstratiile in masa care au zguduit Israelul in 2023, au organizat mitingul in fata parlamentului, Knesset, cerand organizarea de noi alegeri pentru a inlocui guvernul.Protestatarii doresc, de asemenea, o impartire mai echitabila a poverii serviciului militar obligatoriu pentru majoritatea israelienilor. Aproximativ 600 de soldati au fost ucisi pana in prezent incepand de la atacul Hamas din 7 octombrie si de la razboiul care a urmat in Gaza, cel mai mare numar de victime din ultimii ani in randul armatei.Postul israelian N12 News a precizat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

