- Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor intra, de vineri, in greva japoneza, urmand ca pe 3 octombrie sa organizeze un miting la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor. Din octombrie, acestia avertizeaza ca vor refuza sa intre la munca.

- Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor au anuntat luni calendarul actiunilor de protest, ei solicitand conditii de lucru mai bune si plata orelor suplimentare. Actiunile de protest vor culmina cu refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul…

- Un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauza fiind declansata urmarirea penala in rem, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). „Federatia Sindicatelor…

