Protest pentru salvarea celor 11 hectare retrocedate în Parcul IOR din Capitală Peste o mie de oameni au protestat, sambata, in zona stației de metrou Titan, intr-un demers pentru salvarea celor 11 hectare retrocedate in parcul IOR. Aproape 1.000 de persoane protesteaza, sambata, in București, sub sloganul „NU cedam Parcul IOR!”. Demersul are ca scop salvarea celor aproximativ 12 hectare retrocedate in parcul IOR din Capitala, unde zeci de arbori au fost taiați ilegal in ultimele luni, iar autoritațile au dat doar amenzi simbolice, de 100 de lei pentru fiecare copac doborat. Peste o mie de oameni s-au strans intr-o ora Manifestanții s-au adunat in jurul orei 12.00 la stația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

