- Partidul Mișcarea Populara va organiza vineri, 4 decembrie 2020, incepand cu ora 13.00, un protest in fața Ambasadei Republicii Moldova la București și va inainta o nota de protest cu privire la evenimentele recente de la Chișinau, potrivit unui comunicat al partidului. Anterior, Traian Basescu…

- Partidul Ecologist Roman (PER) a organizat, luni, in Piața Victoriei din București, un protest legat de „scoaterea lemnului din țara”. Citește și: Ludovic Orban admite ca PNL ar putea pierde premierul Candidati si membri ai PER au organizat o „manifestatie spontana” in fata Guvernului,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sâmbata, la Focsani, ca Partidul Miscarea Populara va tipari, începând de saptamâna viitoare, peste 100.000 de pliante cu fiecare candidat care nu sustine reducerea numarului de parlamentari la 300 si eliminarea pensiilor speciale pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele ales ale Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene (UE) la Chisinau, Peter Michalko, in cadrul careia i-a multumit "pentru sprijinul neconditionat si ajutorul constant oferit de UE",…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) cere Departamentului pentru Situații de Urgența sa adapteze strategia de intervenție la situația actuala determinata de creșterea incidenței Covid -19.Președintele PMP, Eugen Tomac: „Alarmarea populației cu privire la inexistența locurilor in saloanele ATI…

- Fondul de Investitii Innova Capital cumpara PayPoint, tranzactie de 47 mil. lire sterline ce se va finaliza in martie 2021 Casa de avocatura Vernon David & Asociatii a anuntat ca a asistat PayPoint Plc. cu privire la vanzarea filialelor sale comerciale din Romania (PayPoint Services si PayZone)…

- © Sputnik / Виталий АньковVor primi sau nu profesorii salarii mai mari pentru septembrie?CHIȘINAU, 6 oct - Sputnik. Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii, Igor Sarov, a declarat ca instituția pe care o conduce a semnat deja spre avizare acordul ce vizeaza echivalarea actelor de studii din…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, va fi una dintre principalele voci ale PSD și, practic, confirma faptul ca Firea va deschide lista PSD la Capitala, la alegerile parlamentare.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac:…