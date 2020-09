Protest inedit în Germania: 13.000 de scaune în fața Reichstagului pentru migranții din Lesbos Mai multe ONG-uri care ajuta refugiații au instalat luni 13.000 de scaune albe în fața cladirii Reichstag-ului din Berlin pentru a cere evacuarea taberelor de migranți supraaglomerate din Grecia, inclusiv a celei din Moria, potrivit AFP.

Cele 13.000 de scaune simbolizeaza oamenii care traiesc în condiții sanitare dezastruoase în Moria, principala tabara de migranți din Grecia, au declarat organizațiile Seebrücke, Sea-Watch, Campact și #LeaveNoOneBehind care au organizat acțiunea.

Aceste scaune ar trebui, de asemenea, sa reaminteasca faptul ca municipalitațile și statele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizatii neguvernamentale pentru ajutorarea refugiatilor au instalat luni in fata cladirii Reichstagului la Berlin 13.000 de scaune albe pentru a reclama evacuarea taberelor supraaglomerate din Grecia, in special a celei de la Moria, pe Insula Lesbos, a transmis corespondentul agentiei…

- Germania cere sa fie informata unde se afla opozanta belarusa Maria Kolesnikova, care potrivit anturajului sau a fost ''rapita'' luni dimineata, a declarat ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, citat de AFP. "Suntem foarte preocupati de situatia dnei Kolesnikova",…

- Berlinul a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și:ALERTA Spania…

- ”Situatia actuala in Mediterana de est tine de jocul cu focul”, a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas intr-o vizita la Atena. ”Orice mica scanteie poate declanta o catastrofa”, a avertizat el. Maas, care discuta marti si cu oficiali turci, a dat asigurari ca Germania si partenerii sai europeni…

- Fortele de securitate din Grecia au anuntat marti ca au retinut zeci de migranti care incercau sa paraseasca ilegal insula Creta cu documente de calatorie false, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO Aproape 50 de oameni au fost raniți la Cannes: panica generala, dupa ce au aparut…

- De exemplu, proprietarul unui SUV va trebui sa plateasca o taxa anuala de 500 de euro pentru permisul de parcare. Un sofer de masina mica, pe de alta parte, va plati o vigneta de parcare de 80 de euro. "Acesta este un pas important pentru a face mai mult spatiu in oras", a declarat pentru…

- Tarile europene isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival dupa luni intregi in care pandemia a fortat guvernele sa interzica intrarea strainilor. Modul si ritmul in care se redeschid granitele pentru calatoriile internationale raman insa la latitudinea fiecarei tari. Uniunea…

- In timp ce drumurile europene au fost si in 2019 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 51 de accidente mortale la un milion de locuitori, Romania este pe ultimul loc in UE la acest indicator, in conditiile in care a avut cea mai mare rata a accidentelor mortale din UE (96 de accidente mortale…