Protest în Belgia, a doua zi de Crăciun. Operatorii economici amenință că nu se vor supune noilor restricții Belgia introduce duminica noi restrictii sanitare, care includ inchiderea cinematografelor, teatrelor, salilor de concerte si tribunelor de pe stadioane. Noile masuri au starnit nemulțumirea operatorilor economici care au ieșit in strada in a doua zi de Craciun și amenința ca nu se vor supune noilor reguli. Masurile suplimentare vin intr-un moment in care Belgia are […] The post Protest in Belgia, a doua zi de Craciun. Operatorii economici amenința ca nu se vor supune noilor restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

