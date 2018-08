Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop il intreaba pe presedintele Klaus Iohannis daca ii place ceea ce vede, referitor la incidentele din Piata Victoriei, cand doi jandarmi au fost atacati de protestatari violenti. Pop ii cere presedintelui sa dea el explicatii cu privire la felul in care au actionat…

- La mitingul din Piața Victoriei s-au înregistrat câteva incidente violente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa și gazele lacrimogene deoarece protestatarii au încercat sa ocupe spațiul din fața Guvernului și au forțat gardurile, aruncând…

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa, negate…

- "Nu cedam in fata infractorului Dragea, nu acceptam sa legalizeze coruptia, nu acceptam sa incalce vointa poporului si sa suspende cele 6,5 milioane de voturi care au ales presedintele, ca sa scape ei de puscarie. (...) Va chemam pe toti in strada. Va chemam la Bucuresti duminica, pe cei care puteti…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, face un sondaj pe Facebook prin care incearca sa afle daca presedintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu pentru ca nu pune in aplicare decizia CCR de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In cinci ore de la postare,…

- Reacția lui Klaus Iohannis, dupa victoria Simonei Halep la Roland Garros, nu a intarziat sa apara. Președintele Romaniei a scris un mesaj emoționant pe Facebook. “Felicitari, Simona Halep, pentru victoria extraordinara obținuta la Roland Garros! Primul trofeu de Grand Slam din cariera a venit dupa o…

- Jandarmii au construit deja țarcul pentru mitingul PSD din Piața Victoriei. In ultimele zile oamenii din zona au fost anunțați sa nu mai parcheze in parcarea din Piața Victoriei. “Piata Victoriei a fost golita total; nu mai este nici o masina in parcare. Perimetrul a fost asigurat cu gardurile jandarmeriei.Pe…

- Mobilizare a protestatarilor #rezist dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa il oblige pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis sa semneze decizia privind revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, revocare ceruta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Jurnalistul…