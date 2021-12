De Michelle Bachelet, Darren Walker și Mark Malloch-Brown SANTIAGO/NEW YORK – Cum liderii mondiali se aduna virtual in perioada 9-10 decembrie pentru Summit-ul pentru democrație al președintelui american Joe Biden, aceștia ar trebui sa iși puna o intrebare simpla: ce putem face pentru a-i ajuta pe cei mai curajoși susținatori ai democrației, precum protestatarii care iși risca propriile vieți in Sudan? De luni de zile, sute de mii de oameni au inundat strazile Sudanului, cerand un guvern responsabil și incetarea guvernarii militare, in ciuda faptului ca forțele de securitate sudaneze i-au intampinat…