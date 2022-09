Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 65 de ani a fost adusa in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dupa ce medicii din Botosani au suspectat ca aceasta are o infectie fungica rara. Femeia a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase pe 27 august, dupa ce a fost adusa prin…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ Iasi, dr. Florin Rosu, a anuntat ca a fost internata in unitatea medicala o fetita de 6 ani care prezinta semne clinice pentru scarlatina. Conform sursei citate, copilul a fost transferat de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ‘Sf.…

- Un barbat de 41 de ani care a revenit recent in tara din Camerun a fost diagnosticat cu malarie la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Acesta s-a intors in tara la finalul lunii iulie si avea simptome asemanatoare unei viroze respiratorii. A mers la medicul de familie care i-a prescris…

- In momentul de fata, dintre cei 153 de pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, 84 sunt infectati cu COVID. Aproape 40% din cazuri sunt inregistrate la pacienti peste 80 de ani, fiind vorba despre persoane cu multiple comorbiditati. De la inceputul pandemiei de COVID-19, la Spitalul…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au fost tratati peste 10.500 de pacienti, iar aproape 10.000 au supravietuit infectiei. In momentul de fata, din cei 153 de pacienti internati in spital, 84 sunt infectati cu COVID. Aproape 40- din…

- Specialistii au explicat ca, de cele mai multe ori, acest sindrom este provocat de administrarea unui medicament la care organismul pacientului are o reactie alergica Un caz foarte rar, comparabil cu un „mare ars”, a fost tratat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi. Un baiat…

- Un caz foarte rar, comparabil cu un „mare ars", a fost tratat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Un baiat in varsta de 9 ani a fost diagnosticat cu o afectiune foarte rara, sindromul Stevens-Johnson, care poate pune in pericol viata si care afecteaza tegumentele impreuna…

- Intr-o saptamana numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati in Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi s-a triplat. Daca in urma cu o saptamana erau internati 10 pacienti, astazi, 5 iulie, sunt internati in spital 34 de pacienti, varsta medie a acestora fiind de 50…