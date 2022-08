Protecția în muncă a salariaților, ignorată de către unii angajatori Nu mai puțin de 17 angajatori i-au comunicat luna trecuta Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau ca unul dintre salariații lor s-a accidentat in timpul lucrului. Și mai trist este faptul ca una dintre victime a decedat. Celorlalți 16 salariați le-a fost afectata temporar capacitatea de munca. Evident ca toate aceste nefericite evenimente nu s-ar […] Articolul Protecția in munca a salariaților, ignorata de catre unii angajatori apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

