Protecţia datelor: Italia amendează din nou gigantul Facebook Autoritatea italiana pentru concurenta (AGCM) a anuntat miercuri o noua amenda, in valoare de 7 milioane de euro, impotriva Facebook pentru practica inselatoare in materie de protectie a datelor, transmite AFP. Potrivit AGCM, gigantul social media nu si-a informat in mod corect utilizatorii cu privire la modalitatea de colectare a datelor lor in scopuri comerciale. AGCM a aplicat deja companiei Facebook o amenda de 5 milioane de euro in anul 2018, pentru practici comerciale neloiale si i-a ordonat sa adopte masuri corective. A doua amenda a fost decisa intrucat Facebook a ignorat ordinele de modificare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

