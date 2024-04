Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut un inceput de an lent, cu 15 tranzactii cu o valoare de 170 milioane euro, incheiate in primul trimestru. Insa perspectivele de redresare pe termen scurt exista, alte 55 de tranzactii fiind anuntate in perioada mentionata”, arata datele analizate de…

- Oamenii de știința din Coreea de Sud au anunțat un nou record mondial pentru durata de timp in care au menținut temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius - de șapte ori mai fierbinte decat miezul soarelui - in timpul unui experiment de fuziune nucleara, in ceea ce ei spun ca este un pas important…

- Furnizorii nu au emis la timp facturile catre zeci de mii de prosumatori pentru electricitatea injectata in rețea, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe de peste 100 de milioane de lei, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania, care a propus penalizarea furnizorilor…

- Energia regenerabila este una din soluțiile de viitor, dar se pare ca pentru Romania este și o gaura in buget. Ca urmare a unui litigiu demarat de mai multe companii, statul roman a primit o lovitura de peste 40 de milioane de euro și dobanzi.

- Consilierii au aprobat, joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Vaslui, depunerea unui proiect privind amenajarea unui parc fotovoltaic in valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Proiectul va fi depus in cadrul apelului pentru solicitanti din sectorul public ‘Sprijinirea…

- Inspectorii fiscului vrancean au recuperat 4,8 milioane lei in luna ianuarie in urma controalelor la agenții economici. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au aratat ca, in aceasta perioada, au fost efectuate 39 controale fiscale, dar și 11 verificari documentare pentru…

- Ministerul Energiei, condus de ministrul liberal Sebastian Burduja, va acorda companiilor romanești 815 milioane euro pentru producerea de electricitate din surse regenerabile. Sprijinul acordat este sub forma de grant de maxim 20 milioane euro per solicitant. Beneficiarii trebuie sa instaleze echipamente…

- Apa CTTA investește in enegie verde: Panouri fotovoltaice de peste 7 milioane de lei asigura o parte din energia electrica din 18 locații din județul Alba Apa CTTA investește in enegie verde: Panouri fotovoltaice de peste 7 milioane de lei asigura o parte din energia electrica din 18 locații din județul…