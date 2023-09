Prosecco, băutura care ar putea să dispară de pe rafturi Din cauza temperaturilor ridicate, vinul spumant preferat al europenilor, Prosecco ar putea disparea de pe rafturile din magazine. „Riscul nu consta doar in pierderea unui produs agricol sau in modificari ale peisajului, cu impact negativ asupra economiei locale. Riscul este de a pierde istoria unor intregi comunitați și radacinile lor culturale.”, a spus Dr. Paolo Tarolli de la Universitatea din Padova, Italia, unul dintre autorii unui studiu publicat in iScience. Producatorii de Prosecco au fost puternic afectați de ploile și grindina din aceasta primavara, urmate de caldura extrema. Ei au avertizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

