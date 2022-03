In urma cu cateva zile, aproape 40 de personalitați, in mare parte parlamentari europeni, au scris o scrisoare Comitetului Premiului Nobel pentru Pace in care indeamna sa prelungeasca termenul limita de nominalizare pana la 31 martie, pentru a putea fi nominalizat și președintele Zelenski, alaturi de intreg poporul ucrainean. Olav Njolstad, directorul Institutului Nobel norvegian, a declarat agenției de presa ruse TASS ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace din acest an, deoarece termenul limita pentru nominalizare a expirat. „In general,…