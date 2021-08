Stiri pe aceeasi tema

- In localitațile din județ a inceput distribuirea alimentelor primite de la Uniunea Europeana pentru beneficiarii de venit minim garantat (ajutorul social), printre altele. La Repedea, incepand de azi, 4 august 2021 orele 10,00 va incepe campania de distribuire a produselor alimentare precum și a celor…

- CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG SALAJ Pornind de la necesitatea realizarii unor programe socio-educative pe tema prevenirii si asistentei in domeniul consumului de droguri adresate persoanelor aflate in situații de risc și importanța crearii unei rețele-resursa de specialiști pentru…

- In ședința ordinara din 21 iulie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021, ocazie cu care mai multe instituții ale municipalitații au primit bani in plus. Este vorba despre Direcția de Asistența Sociala, Spitalului de Pneumoftiziologie,…

- DGASPC achizitioneaza accesorii de birou rechizite .Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a atribuit, la data de 30 iunie 2021, un contract de furnizare accesorii de birou rechizite.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea contractului este de 19.765,26 lei.Societatea…

- Primul demers in acest sens vine din partea Direcției de Asistența Sociala care le ofera tinerilor șansa de a face voluntariat in cadrul direcției. Proiectul de hotarare urmeaza sa fie votat in Consiliul Local, dar pana atunci Primaria Targu-Mureș așteapta sugestii sau comentarii din partea comunitații.…

- „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea” este noua campanie care va fi inițiata in luna iulie de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Peste 200 de victime și 50 de agresori beneficiaza de consiliere sociala, psihologica sau juridica in cadrul proiectului. Specialiștii DASTM…

- Cu responsabilitate sociala și profesionalism ca valoare personala, Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala, arata oamenilor aflați in nevoie cat de mult le pasa de ei și ca nu exista destul sau prea mult in a ajuta și a face bine pentru a le oferi acestora o viața decenta. Concretizarea…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, funcție publica de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistența Sociala a municipiului…