Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la primele știri cu privire la tragedia de pe strada Miorița nr. 8, dar și in zilele urmatoare, in declarații facute la posturile de televiziune, in conferința de presa și pe propria pagina de Facebook, primarul Timișoarei, Nicolae Robu a exclus categoric orice implicare a i... The post Firmele…

- Va reamintim ca Timișoara a trecut printr-o criza a curațeniei stradale dupa ce Primaria Timișoara nu a reușit sa gaseasca la timp o firma dispusa sa se ocupe de acest domeniu. Timp de șase luni, cu excepția zilelor in care angajații municipalitații și ai societaților din subordinea Consiliului…

- Epopeea terenurilor pentru tineri a inceput acum trei ani, cand reprezentanții primariei au anunțat ca au gasit cateva parcele pe care le pot atribui in baza Legii 15/2003. Nu erau multe, dar pentru unii tineri puteau insemna totul: 128 de bucați, fiecare cu o suprafața de aproape 300 mp,…

- „Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa fie construita la Timisoara. S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea si eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timisoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata fiinta! Eu reafirm ca astfel de obiective…

- Inspectoratul de Stat in Construcții i-a dat o replica primarului Timișoarei, Nicolae Robu, dupa ce acesta a atacat, din nou, instituția de control, susținand ca ”de un an, clar au primit o comanda de undeva, nu pot sa spun cate amenzi au dat Primariei Timișoara. La fiecare lucrare, pentru tot ce facem…

- Fațada Palatului Culturii, aflat in centrul Timișoarei, urmeaza sa fie reabilitata. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca recent a fost semnat contractul pentru efectuarea de lucrari suplimentare de reabilitare a fațadei cladirii care adapostește…

- Extrem de punctual la intalnire, primarul Nicolae Robu l-a așteptat pe oficialul de la București sa ii prezinte șantierul podului Dragalina. Ajuns la fața locului insoțit de președintele CJ Timiș, vicepremierul Daniel Suciu a inceput direct prin a-i reaminti primarului ca investiția se face…