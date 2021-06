Stiri pe aceeasi tema

- „PSD va depune o propunere legislativa care sa oblige Guvernul sa respecte deciziile privind majorarea alocațiilor pentru copii” Nicolae Pavelescu, deputat de Argeș al PSD, afirma ca PSD va vota pentru menținerea celei de a doua tranșe de majorare a alocațiilor pentru copii prevazuta pentru anul 2021…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat sambata, la Zalau, ca exista o propunere legislativa prin care numirile directorilor de scoli, pana la organizarea concursurilor, sa nu mai fie facute de catre inspectoratele scolare, ci de consiliile profesorale. "La nivel parlamentar, avem in Senat…

- O propunere legislativa prin care numirile directorilor de scoli, pana la organizarea concursurilor, sa nu mai fie facute de catre inspectoratele scolare, ci de consiliile profesorale, este inregistrata la Senat. „La nivel parlamentar, avem in Senat o propunere legislativa care vizeaza depolitizarea…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț: Propunere legislativa pentru eliminarea birocrației. Primariile decid schimbarea destinației cladirilor școlilor abandonate In satele din Romania exista sute de școli abandonate, care nu au mai fost frecventate de catre elevi de foarte mulți ani, din cauza producerii…

- Parlamentarii UDMR au depus o propunere legislativa prin care inmatricularea și inregistrarea vehiculelor sa aiba loc intr-o singura zi și intr-un singur loc. Actul normativ aduce imbunatațiri semnifica...

- ”Acesta inițiativa vine sa faca dreptate multor contribuabili care au contribuit la bugetul de pensii zeci de ani, mult peste limita minima de cotizare, și care fie nu au apucat sa incaseze nici macar o pensie efectiva decedand inainte de implinirea condițiilor de varsta de pensionare, fie au beneficiat…

- Parlamentarii USR PLUS au depus o propunere legislativa astfel incat comisiile de evaluare sa acorde certificat de handicap pe o perioada nedeterminata de timp tuturor persoanelor cu handicap ireversibil Modificarea este absolut necesara in conditiile in care sunt cetateni care anual, sau la doi ani,…

- Senatoarea Alina Gorghiu, de la PNL, anunța, miercuri, ca parlamentarii liberali vor depune o propunere legislativa de desființare „a acestui Institut al lui Iliescu, care ține umbra deasa pe evenimentele Revoluției din ‘89”. „Anunț pentru PSD: nu-i bai, ca va ajuta majoritatea de la CCR!…