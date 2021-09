Modul in care a decurs procesul acestuia l-a salvat de o condamnare ce putea ajunge usor la 7 ani Un iesean a scapat de inchisoare, desi a fost prins cu o cultura serioasa de cannabis in spatele casei. Procurorii l-au acuzat de trafic de droguri, dar judecatorii au constatat ca marfa ii fusese confiscata in chiar ziua recoltei, neavand astfel timp sa o si vanda. In plus, sotia ieseanului a declarat in instanta ca stie ce bani are in buzunar sotul sau si ar fi observat imediat existenta vreunei surse suplimentare. „Cariera" de mic producator independent de droguri a lui Adrian Dolniceanu a durat…