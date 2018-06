Stiri pe aceeasi tema

- Familia Dorina și Dan Mutu, proprietarii unuia dintre cele mai cunoscute branduri din industria alimentara romaneasca, Raureni, iși asigura partenerii ca, in acest moment, nu exista parafat niciun contract de vanzare-cumparare pentru capacitațile de producție sau pentru brand. Milionarii de top 300…

- Joanne Lesley Malone este cunocuta in toata lumea pentru brandul sau de parfumuri creat la sfarșitul anilor rsquo;80. Jo Malone, care și-a anunțat oficial intrarea in Romania ieri, continua sa scoata pe piața esențe unice, in ciuda faptului ca cea care l-a creat a ieștit complet din afacere.

- Cladirea istorica Grand Hotel du Boulevard se va redeschide sub brandul de lux Corinthia la finalul anului 2019, un nou proiect hotelier va fi dezvoltat pe Bulevardul Expozitiei din capitala iar generatiille de tineri care doresc sa lucreze in...

- Politistii din Horea il cerceteaza penal pe un tanar din Cluj Napoca, dupa ce acesta a sustras un autoturism lasat cu cheile in contact de un cetatean din comuna Horea. Tanarul, fara a poseda permis,a condus autoturismul pana in comuna Gilau unde l-a vandut. La data de 31 mai a.c., politistii Postului…

- "Regina R'n'B" Cristina Spatar a dezvaluit ca a investit sume uriase in afacerea pe care o detine, scrie spynews.ro. "Chiar sunt foarte implicata in ceea ce fac si, ca orice business la inceput, necesita sa fii acolo, cat de mult prezenta si necesita sa vii la inceput cu bani de acasa, cu bani de…

- Bratarile de fitness Fitbit au devenit populare printre consumatorii care doresc sa isi imbunatateasca starea de sanatate, insa unii utilizatori au raportat ca ar fi fost electrocutati de gadget-urile americanilor, potrivit CBS. Unul dintre clienti, Chris Nelson, spune ca dupa o luna de…

- La Campia Turzii vor fi incheiate parteneriate comerciale strategice Administrația publica locala organizeaza Forumul Economic din Municipiul Campia Turzii in perioada 23-24 aprilie 2018 – eveniment care face parte din

- Uber Technologies a anuntat ca-si va vinde afacerile de pe piata din sud-estul Asiei companiei rivale Grag, dupa o concurenta costisitoare, marcand a doua retragere a companiei americane de pe o piata asiatica.