Cei doi actionari cheie de la grupul austriac OMV AG vor noi modificari in consiliul de supervizare al companiei, in ideea de a putea supraveghea mai bine planul de transformare avut in vedere de directorul general Rainer Seele, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.

O disputa legata de preluarea de catre OMV a companiei petrochimice Borealis AG pentru 4,7 miliarde de dolari a declansat deja inlaturarea presedintelui consiliului de supraveghere de la OMV, Wolfgang Berndt. Insa aceasta schimbare nu este suficienta pentru a inlatura ingrijorarile…