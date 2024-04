Schimbări semnificative în Codul Silvic: Ce implicații au pentru români Senatul a aprobat recent modificari importante in Codul Silvic, care vor avea un impact semnificativ asupra modului in care se gestioneaza padurile din intreaga țara. Printre cele mai relevante modificari se numara interzicerea taierilor la ras in aproape jumatate din suprafața totala a padurilor și obligația ca proprietarii privați sa asigure paza și regenerarea loturilor deținute. Proprietarii de paduri vor fi acum obligați sa asigure paza și regenerarea loturilor pe care le dețin. In caz contrar, statul va interveni, iar costurile vor fi suportate de catre proprietari, putand chiar sa se ajunga… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

